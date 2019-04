A rajongók támogatásával folytatódhat a szintén rajongók által készített A Witcher's Tale sorozat

Néhány rajongó már jóval a Netflix által megálmodott sorozat előtt úgy döntött, hogy kisfilmeket készít a The Witcher-széria alapján, mely A Witcher's Tale címmel mindössze egyetlen epizódot élt meg, de minősége rengeteg embert lenyűgözött világszerte.

Az olasz Daniele Cosenza által megálmodott, teljes egészében rajongói kisfilmecskének sokan szerették volna megnézni a folytatását, ami most nem kizárt, hogy el is készülhet, a rendező ugyanis egy Indiegogo kampányt indított a második epizód munkálataiért, noha ehhez elég komoly pénzösszegre lesz szükségük.A csapat ugyanis43 nap alatt, azonban nehezen csordogál a pénz, eddig alig 200 euró jött össze, de van még idő, tehát ne adjuk fel a reményt, hogy egyszer még folytatódhat az A Witcher's Tale, melynek második része még látványosabbnak ígérkezik, hiszen Gianluca Vecchio (Fast & Furious, Star Wars: Rogue One) készítené hozzá a vizuális effekteket.

Nézd nagyban ezt a videót!