A rajongók kiszúrták a Horizon: Forbidden West egyik kivágott tartalmát

Horizon: Forbidden West rajongói rájöttek, hogy néhány, a játékhoz bemutatott tartalom nem került be a végleges termékbe, nevezetesen, a PlayStation 2021 májusi State of Play során bemutatott egyik küldetés nem szerepel a végeredményben.

A küldetésben a fejlesztő Guerrilla Games azt mutatja be, hogy Aloy-nak meg kell mentenie Erendet egy olyan csatában, amelyben egy Tremortusk is részt vesz. BárA hiányt a Reddit felhasználó jmcc84 fedezte fel és osztotta meg, aki kifejtette csalódottságát a kihagyás miatt. Bár a Guerrilla Games nem nyilatkozott a változásról, sok Reddit-posztoló megjegyezte, hogy a küldetésnek valószínűleg eleve nem is kellett volna benne lennie a Horizon Forbidden Westben; ehelyett valószínűleg egy demonstrációnak szánták.