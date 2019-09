A rajongók kedvenc pillanatairól szól a legújabb Ghostbusters: The Video Game Remastered trailer

Nagyon szimpatikus kedvcsinálóval bővült a Ghostbusters: The Video Game Remastered , az előző generáció végén berobogott, emiatt pedig kevés figyelmet kapott akciójáték felújított változata, melynek aktuális videóján a rajongók kapták a központi szerepet.

A felvételen ugyanis a készítők az alkotás néhány nagy fanatikusát kérték meg arra, hogy, amiket ráadásul a készítők egytől-egyig be is vágtak a felvételbe, méghozzá már a megszépült változatból.Ha megtetszett a Ghostbusters: The Video Game Remastered , a játék megjelenése kis túlzással már itt van a kanyarban, hiszen az alkotás október 4-én jelenhet majd meg PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt.

