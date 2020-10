A rajongók 60 százaléka fejezte be a The Last of Us Part 2 kampányát

Kifejezetten magas végigjátszási aránnyal büszkélkedhet a The Last Of Us Part 2 , a PSN Profiles adatai alapján ugyanis 60 százalékos aránnyal érték el a rajongók a What I Had to Do trófeát a játékban, ami a történet végigjátszása után jár.

Ezegy közel 24 órányi elfoglaltságot kínáló, kizárólag a történetre koncentráló videojátéktól, pláne annak fényében, ha összevetjük más Naughty Dog-játékokkal, hiszen a The Last of Us Remastered esetén 40 százalékos volt ez az eredmény, míg az Uncharted 4 kapcsán alig több mint 35 százalék.Hogy más csapatok alkotásaival is összevessük ezt, a Doom Eternalt például a rajongók 39 százaléka játszotta végig, de a Ghost of Tsushima is csak közel 46 százalékig jutott el, tehát a 60 százalékos átlag kimagaslónak nevezhető a The Last Of Us Part 2 kapcsán.