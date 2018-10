A Rainbow Six: Siege két fejlesztőjével bővültek a Horizon: Zero Dawn alkotói

Elég nyilvánvaló, hogy a Horizon: Zero Dawn után a Guerrilla Games csapata egy új projekt munkálataiba kezdett, amiről egyelőre gőzünk sincs, hogy mi lehet, de az biztos, hogy most két újabb tehetséges fejlesztő ad bele apait-anyait a munkálatokba.

Kiderült ugyanis, hogy a Rainbow Six: Siege alkotói közül ketten is csatlakoztak a Guerrilla Games-hez, ezáltal bekerült a csapatba Simon Larouche, aki gyakorlatilag hazatért a srácokhoz, hiszen a Killzone 2-n is dolgozott már velük, míg a másikuk Chris Lee lett, aki korábban multiplayer dizájneri pozícióban tevékenykedett..Hogy ezúttal milyen titulust kaptak, illetve pontosan milyen projekt miatt csatlakoztak a Guerrillához, azt egyelőre nem tudtuk meg, de mivel, ezért alighanem innen fújhat a szél.