A Rainbow Six Siege alkotói készítenek új játékot az Amazon Games számára

Az Amazon Games még mindig nem engedte el, hogy betörjenek a játékpiacra, hiába vannak túl számos bukott próbálkozáson, ráadásul most nem is akárkikkel dolgoznak együtt, lévén a Rainbow Six Siege alkotói csatlakoztak egy új közös projekt fejlesztéséhez.

Az Amazon Games Montrealban nyitott egy vadonatúj stúdiót, amely tripla-A címek hegesztésére fog koncentrálni, az első játékuk pedig egy online multiplayer produktum lesz, ami ráadásképp egy totál új IP-ként hivatott piacra lépni. A fejlesztést több olyan veterán vezeti, akik anno a Rainbow Six Siege készítése során is jelen voltak.Példának okáért Luc Bouchard produkciós direktor, Xavier Marquis és Romain Rimokh kreatív igazgatók, valamint Alexandre Remy brand direktor is a csapatban van, úgyhogy biztos kézben lesz majd a fejlesztés.