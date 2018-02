A Rainbow Six: Siege - Outbreak játékmód olyan lesz, mint egy taktikus Left 4 Dead

Bár a zombis őrület egy ideje már lecsengőben van a játékiparban - most a battle royale a menő ugyebár -, azonban a Ubisoft még csak most kapcsolt, hiszen Outbreak név alatt egy élőhalottakra koncentráló játékmódot álmodtak meg a Rainbow Six: Siege mellé.

Erről az újdonságról kaptunk most három friss videót, melyeket a VG247 munkatársai mutattak be a hétvégén, és segítségükkel kideríthettük, hogy az új játékmód teljes egészében olyan lesz,A kérdéses újdonságban - mely érthetetlen módon csak négy hétig, egyfajta eventként lesz elérhető - három játékos próbál szerencsét egy zombiktól hemzsegő világban, miközben egy halom feladat teljesítése vár ránk, így hol embereket kell kiszabadítanunk, hol robbanó tölteteket elhelyeznünk, hol csak megtisztítanunk egy adott területet.Ha alaposabban is megismerkednél a Rainbow Six: Siege újdonságával, az alábbi videók tökéletes alapot nyújthatnak hozzá.

