A Queen slágerére megy a zúzás a Borderlands 3 végső előzetesében

Valaki idő előtt nyomta meg azt a bizonyos gombot, aminek köszönhetően véletlenül a kelleténél korábban csusszant ki az internetre a Borderlands 3 launch trailere, avagy utolsó előzetese.

Ennek ellenére volt olyan szemfüles felhasználó, aki gyorsan lementette magának az anyagot, így az alábbiakban ti is megtekinthetek a végső kedvcsinálóként szolgáló kis trailert, melyben megtalálható minden olyan elem, amiért imádjuk a Borderlands-szériát: azHa ez még nem lenne elég, a Gearboxos srácok még hozzácsapták a Queentől a Seven Seas of Rhye című nótát is, ezzel a friggyel pedig az előzetes egy kellően beteg hangulatot sugároz, amit egyszerűen nem lehet nem imádni. Megjelenés szeptember 13-án!

