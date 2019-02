A PUBG lett az év játéka a The Steam Awards-on

Kiosztották a díjakat a The Steam Awards 2018 keretei között, ami egy teljes mértékben a közönség szavazatain alapuló verseny, így többnyire csupa-csupa meglepő eredmény született.

No persze nem azért meglepő, mert alapvetően nem érdemelnék meg, hanem mert a megjelenésük után több évvel is ekkora sikernek örvendenek olyan címek, mint a Grand Theft Auto V, vagy az imént említett The Witcher 3: Wild Hunt. Mondjuk az már kicsit érdekesebb, hogy az a PUBG, melyet a legtöbb felhasználó folytonosan panasszal illet, be tudott zsebelni egy év játéka díjat. Íme az összes díjazott:: PUBG: The Elder Scrolls V: Skyrim VR: Grand Theft Auto V: CD Projekt Red: The Witcher 3: Wild Hunt: Rainbow Six Siege: Assassin's Creed Odyssey: Rocket League