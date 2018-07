A PUBG atyja szerint a játék még nem áll készen az eSportra

A PUBG finoman szólva sem nevezhető kész játéknak, azokat pedig, akik felvonják a szemöldöküket a játék eSport versenyeire nem tudjuk hibáztatni, hiszen rengeteg aspektusból vérzik a stuff kompetitív játék szintjén.

A PUBG atyja, Brendan Greene szerint is elismeri, hogy messze nem állnak még készen az eSport szcénára,, egy nap pedig talán eljutnak oda, hogy a PUBG és az eSport egy mondatban emlegetése ne röhej tárgya legyen.Az úriember állítása szerint az idei év ennek próbálgatásáról fog szólni, talán jövőre már nagyobb volumenben is láthatunk kupákat a 100-fős battle royale játékból. Bár maga a játék is nehezen közvetíthető, más játékokkal ellentétben itt óriási játékosszámmal kell operálniuk a közvetítések alatt, ami megnehezíti az egészet.