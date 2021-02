Friss kedvcsinálót kapott a vészesen közelgő megjelenés alkalmából a Crash Bandicoot 4: It's About Time, melynek részeként a Toys For Bob csapata a PS5-ös verzió sajátosságait igyekezett kiemelni a sorból.

Az alábbi felvételen így szóba kerül a kibővített újgenerációs grafika, a DualSense kontrolleren megtalálható adaptív triggerek kihasználása, de szóba kerül az is, hogy a PS4-es verziót milyen egyszerű lesz PS5-re frissíteni.Ha elfelejtettük volna, a Crash Bandicoot 4: It's About Time, míg a PC-s változat kapcsán továbbra sincs pontos dátum.

Nézd nagyban ezt a videót!