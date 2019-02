A PS5 is támogatja majd a virtuális valóságot

Bár nem sikerült túl sok csapatnak profitálható dolgot kihoznia a virtuális valóságból, a Sony azonban szentül hisz a PlayStation VR sikerében, amit jól igazolnak az eladások, valamint az eszközhöz készülő tonnányi játékszoftver is.

Ez a helyzet pedig állítólag a következő generációban is megmarad, Pablo Lafora, avagy a Tessara Studios első embere - ők készítették az Intruders: Hide and Seek című VR-játékot - a GamingBolt munkatársainak ugyanis úgy nyilatkozott, hogyBár Pablo hangsúlyozottan csak a saját véleményét közölte - ergo messze nem hivatalos, amit most hallunk -, de úgy gondolja, hogy a virtuális valóság már a kezdetektől nagyon fontos szerepet töltött be a PS5 történetében, tehát aki megkedvelte ezt a technológiát, az biztosan találkozik még vele az elkövetkezendő években.