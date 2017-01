A PS4 lett december legkelendőbb konzolja Amerikában

Miután a Microsoft arrogáns módon mindig megelőzte a hivatalos bejelentéssel az NPD-t az Xbox One eladási sikereiről, a Sony is átvette ezt a rossz szokást, így még a hivatalos bejelentés előtt megerősítették, hogy decemberben a PS4 volt a legkelendőbb konzol Amerikában.

A Sony mindezt a VentureBeat csapatának jelentette be, akik megdöbbenve fogadták a hírt azok után, hogy a Microsoft korábban arról beszélt, hogy, ami úgy tűnik mégsem sikerült olyan erősre, mint azt a redmondiak várták, hiszenHogy pontosan mekkora számokról és különbségekről van szó, az sajnos nem derült még ki, de nagyon örülnénk neki, ha az "én vagyok a jobb" típusú bejelentések mellett most már végre a Microsoft is előállna konkrét számadatokkal.