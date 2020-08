A producer szerint a The Last of Us televíziós sorozat javítja és kibővíti az eredeti játékot

Nagyszerű és egyben reményteli híreket hozott a The Last of Us televíziós sorozat kapcsán a hozzá showrunnerként és producerként felsorakozott Craig Mazin, akinek esze ágában sem volt felülírni az eredeti játék sajátosságait.

Éppen ellenkezőleg, Craig szerint a televíziós sorozattal az a céljuk, hogy javítsák és egyben bővítsék az eredeti játék élményét, a BBC Radióban futó Must Watch műsor részeként tehát megnyugtatta a rajongókat azzal kapcsolatban, hogyAmi lesz, az kizárólag azért, hogy bővíthessék az élményt, hogy továbbfejleszthessék azt, és ne visszafogják vagy degradálják, amiben nagy segítsége Neil Druckmann, a Naughty Dog kreatív igazgatója, akivel ugyebár együtt dolgoznak az HBO megrendelésére készült szérián.