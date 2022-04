A pozitív kritikákról szól a Tiny Tina's Wonderlands új kedvcsinálója

A Gearbox Software-féle Tiny Tina's Wonderlands már majdnem két hete megjelent, és meglehetősen jól teljesített az eladások tekintetében - amellett, hogy az első héten a digitális eladási listák élén végzett az Egyesült Királyságban, az első öt legjobban fogyó fizikai cím között van a régióban.

Ami a kritikusok véleményét illeti,. A Tiny Tina's Wonderlands a Bunkers and Badasses táblás RPG világában játszódik, a játékos a Fatemaker-t irányítja és a Dragon Lord ellen harcol. Hat osztály közül választhatunk, amelyek között lehetőség van többosztályos játékra, különböző passzív képességek egyedi kombinációkban való keverésére.A fővonalbeli Borderlands-sorozatot meghatározó fosztogatás és lövöldözés mellett varázslatok, közelharci fegyverek, páncélok és még sok minden más is van. A Tiny Tina's Wonderlands jelenleg Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 és PC platformokra érhető el.

