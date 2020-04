A pozitív kritikákkal büszkélkedik egy kicsit a Dragon Ball Z: Kakarot

A Bandai Namco úgy döntött, hogy ha valakinek esetleg hiányérzete támadt volna a korábban kiadott tonnányi Dragon Ball Z: Kakarot trailer után, akkor most egy utolsó mozgóképet azért még elkészítenek hozzá amolyan dicsekvő jelleggel.

Merthogy a Dragon Ball Z: Kakarot egészen jó kritikákat kapott a szakma részéről, és, azért a legnagyobb külföldi játékmagazinok is találtak benne pozitívumot, a kiadó pedig most ezeket a gondolatokat emelte ki és fűzte össze az alábbi videón.A felvételnek tehát valójában nincs már semmi haszna azon túl, hogy összegyűjt néhány kritikát, de azért érdemes végigszenvedni a legnagyobb rajongóknak is, hiszen a végén kapunk egy rövidke áttekintést egy közelgő DLC-ről, mely új karakterekkel, erőkkel és technikákkal, köztük egy játszható Goku (Super Saiyan God) + Vegeta (Super Saiyan God) párossal kecsegtet nekünk.

