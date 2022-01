A pletykák szerint PS5-exkluzív lesz a Persona 6

A pletykák szerint a Persona 4 Golden még idén megjelenik PS4-re és Nintendo Switch-re, sőt mi több, egy Persona 3 Portable remaster is készül több platformra, úgyhogy elvileg lesz bőven tartalom.

Most egy másik új pletyka is felbukkant, amely az ismert szivárogtatótól, NateTheHate-től származik, aki megerősíti mindezek egy részét, miközben potenciálisan új részleteket is megszellőztet a sorozat jövőjéről. Szerinte a Persona 4 Golden valóban idén jelenik meg PS4-re és Switch-re, ami egybecseng több, a közelmúltban megjelent, ugyanezt állító pletykával.Érdekes módon NateTheHate a Persona 6-ról is beszél, amiről biztosan tudhatjuk, hogy jelenleg is készül. Szerinte, és nemhogy más vállalat platformjára, de még PS4-re sem fog megjelenni.

Nézd nagyban ezt a videót!