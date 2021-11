A pletykák szerint live service játék lesz a Far Cry 7

A Far Cry franchise fejese, Dan Hay, aki az elmúlt évtizedben a sorozat producere volt, elhagyja a Ubisoftot, miközben a hírek szerint a sorozat következő játéka az Assassin's Creed Infinityhez hasonló live service megközelítést alkalmaz majd.

Hay utolsó napja a Ubisoftnál november 12-én lesz, erősítette meg a VGC-nek egy szóvivő. Arról egyelőre nincs hír, hogy Hay mit csinál ezután, a Ubisoft csak annyit közölt, hogy a fejlesztő új fejezetet követ szakmai életében. A Ubisoft szeretné Hay szerepét betölteni, de addig is a Far Cry széria csapatát a 15 éves Ubisoft-veterán Sandra Warren fogja irányítani Montrealban.Ami a következő Far Cry játékot illeti, Jeff Grubb szerint az Assassin's Creed Infinity projekthez hasonlóan live service lesz. A Far Cry 6 csak most októberben jelent meg, és a Ubisoft tervei szerint a játékot idővel, így a cég valószínűleg nem fog mostanában beszélni a jövőbeli projektekről.