A People Can Fly nem tervezi, hogy visszatér a Painkiller-sorozathoz

Bár a Painkiller a maga idejében egy szuper kis FPS-játék volt, azért a későbbi folytatások már nem biztos, hogy indokoltak voltak, és a jelenben sincs túl nagy igény arra, hogy új rész érkezzen a sorozatból.

Ezt pedig úgy tűnik, hogy a People Can Fly csapata is érzékeli, Sebastian Wojciechowski a Dualshockers magazin munkatársainak ugyanis elmondta, hogy jelenleg nem tervezik, hogy visszatérnek a Painkiller-sorozathoz, aminek a legfőbb oka nem is annyira a nem akarás, sokkal inkább az, hogy, amíg tehát a kiadó erre fel nem kéri a csapatot, addig ők tehetetlenek az ügyben.A lengyelek pedig nagy valószínűséggel most nem is vállalnának ilyen munkát, hiszen sokkal magasabb ligában játszanak manapság, lévén a Bulletstorm és a Gears of War Judgment fejlesztőiként is ismert People Can Fly csapata jelenleg a Square Enix-nek dolgozik egy ismeretlen tripla-A kategóriás lövöldén.