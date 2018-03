A mai napon hivatalosan is elrajtolt a Far Cry 5 PS4 és Xbox One mellett PC-n is, mely átiratra a Ubisoft újfent nagy figyelmet fordított, és hogy ezt bebizonyítsák, most egy kapcsolódó trailer érkezett hozzá.

A videó, ezáltal megmutatja, hogy milyen elképesztően is fest a PC-s változat, és milyen extrákkal dobták fel a végeredményt, amelyek miatt a játék szebb lehet, mint bármelyik konzolos verzió.Ha te is kíváncsi vagy a Far Cry 5 PC-s változatára futás közben, az alábbi trailer segítséget nyújt ebben, sőt mi több, nyelvtudás híján a Ubisoft Magyarország jóvoltából magyar felirattal is megtekintheted.

Nézd nagyban ezt a videót!