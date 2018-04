A PAX expón teljesen el voltak ájulva a Code Vein-től az első kipróbálók

A Bandai Namco egy rendhagyó videóval örvendeztette meg a Code Vein kedvelőit, lévén úgy döntöttek, hogy nemcsak bemutatják a játékhoz kapcsolódó demót a PAX expón, hanem ott helyben mikrofonvégre is kapják az első kipróbálókat.

Az ebből született rövidke véleményfoszlányok alkotják tehát az alábbi felvétel gerincét, így, ami nem véletlen, hiszen a Code Vein a nagy sikerű Dark Souls sajátosságaira épül fel, csak éppen anime hatású grafikával és egy sajátosabb világgal tálalja a nehézkes élményeket.Természetesen az alábbi felvétel azért nemcsak a kockákat mutatja, hanem magát a Code Vein demóját is prezentálja pár másodperc erejéig, így ha másért nem is, a fejek és a gameplay pillanatok miatt mindenképpen vessünk rá egy pillantást. Megjelenés még az idén PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

