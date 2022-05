A Path of Exile Sentinel kiegészítője nehezebbé teszi az endgame-et

Path of Exile rendszeresen új lehetőségeket ad a játékosoknak, hogy testre szabják a játékélményt, és különösen szereti megajándékozni a játékosokat új módszerekkel, amelyekkel nehezebbé tehetik a játékot.

A Sentinel, a következő bővítmény sem különbözik ettől. Május 13-án jelenik meg, és új tárgyakat vezet be, amelyek követnek téged, és erősebbé teszik a körülötted lévő ellenségeket - és nagyobb lesz a megölésükért járó jutalom. Path of Exile új végjátékában a Sentinel három osztályát fedezheted fel és gyűjtheted be. Mindegyik rövid ideig követ téged, és különböző módon erősíti az ellenségeidet. Mivel ez a Path of Exile , magukat a Sentineleket is testre szabhatod, azáltal, hogy kiválasztott buffokat aktiválsz mindegyikükön, ahogy az erő áramkörként áramlik át rajtuk.

