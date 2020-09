A pasziánsz és az FMV műfaj keveredik a Bithell Games által bejelentett The Solitaire Conspiracy-ban

Igazán különleges videojátékot jelentettek be a Thomas Was Alone és a John Wick Hex fejlesztői, akik The Solitaire Conspiracy címmel bemutatták, hogy milyen lehet a játék, melyben a pasziánsz és az FMV műfaj ötvöződik.

Ennél jobban lehetetlenség körülírni a végeredményt, hiszen bármennyire is hangzik őrülten a párosítás, a The Solitaire Conspiracy valóban erről szól, ezáltal a pasziánsz szabályrendszerére építve tudunk kártyázni, méghozzá többféle játékmód kíséretében, miközben az egészet egy FMV-re épülő, tehát élőszereplős sztori fogja közre. The Solitaire Conspiracy kapcsán azonban közel sem csak ez az egyetlen meglepetés, hanem az is, hogy a játék megjelenése már itt van a kanyarban, lévén október 6-án bukkanhat majd fel a Steam és az Epic Games Store kínálatában.

