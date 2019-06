A Paradox Interactive már biztosan csatlakozik a PC-s Xbox Game Pass programhoz

Amikor a Microsoft bejelentette, hogy PC-re is elhozzák az Xbox Game Pass programot, szinte biztosak voltunk benne, hogy nyitva hagyták a kapukat a külsős fejlesztőcsapatok és kiadók előtt is, a Paradox Interactive pedig máris belépett ezeken.

Mindezt a svédek személyesen jelentették be egy blogbejegyzésben, amiből konkrét részletek még nem láttak napvilágot, csak annyi, hogy, ha eljön végre PC-re.Aki esetleg nem tudná, hogy ez miért is lehet nekünk jó, annak elmondjuk gyorsan az Xbox Game Pass lényegét, lévén egy olyan előfizetéses szolgáltatásról van szó, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy jelentéktelenebb havidíj ellenében több mint 100 - PC-n talán a több száz kifejezés is helytálló lesz ezek után - videojátékhoz férhessenek hozzá korlátozás nélkül.