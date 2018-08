A Panic Button szívesen elhozná a Horizon Zero Dawn-t Switch-re

A Panic Button csapata több sikeres Switch-es portot tudhat már maga mögött, lévén ők szállították a hibrid masinára a Rocket League-t, Wolfenstein-t, Doomot, viszont ezeknél jóval ambiciózusabb terveik is vannak.

Bár a srácok most el vannak foglalva a Warframe portolásával, a stúdió elmondta, hogy nagyon szívesen megpróbálkoznának a Horizon Zero Dawn Switch-es változatával, még akkor is, ha ez szerintük is közel lehetetlen lenne anélkül, hogy megnyirbálják a játék tartalmát.Reméljük mondanunk sem kell, hogy ez a kijelentés mindössze álom szintjén fog megmaradni,. A Resident Evil 7-hez hasonlóan felhő alapon meg lehetne talán oldani, viszont jelenleg nem úgy tűnik, hogy a Switch jövője a streamelésben van.