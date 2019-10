A pajzs fontosságára hívja fel a figyelmet a MediEvil remake aktuális előzetese

A Sony Interactive Entertainment és az Other Ocean kettőse frissen adta ki a MediEvil marketingkampányához kapcsolható A Bonehead?s Guide to Gallowmere előzetes-széria első epizódját.

A szóban forgó kedvcsináló Using One?s Shield névre hallgat, a célja pedig nem más, hogy, hiszen fontos segédeszköz lesz Sir Daniel kalandja során, és gyakorlatilag elengedhetetlen lesz, hogy sikerrel járjunk.Ameddig az alábbi, közel másfél perces trailert szemlézed, nem árt nyugtázni, hogy a MediEvil Remake megjelenését október 25-ére várjuk, azaz heteken belül berobog a boltok polcaira. A játék természetesen a PlayStation 4 exkluzivitásában szállingózik be.

Nézd nagyban ezt a videót!