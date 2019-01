A nyugati Sötét Zóna kapta a főszerepet a legújabb The Division 2 videón

Az első részhez hasonlóan a The Division 2 -ben is fontos szerepet kapnak majd a különféle Sötét Zónák, melyekből rögtön három darabot is beletett a Ubisoft a folytatásba, egy livestream során pedig a nyugati területről tartottak előadást a rajongóknak.

Az Arekkz Gaming által rögzített stream több mint 7 percnyi gameplay felvételt tartogat nekünk a Georgetown régióját felölelő Dark Zone West vidékéről - lesz még keleti és déli zóna is -, mely, mondhatni óvárosként funkcionál annak megfelelő stílussal, architektúrával, utcákkal, kanálisokkal és egyebekkel a főszerepben.Amennyiben többet is megtudnál a nyugati zónáról, ahová egyszerre 12 játékos merészkedhet majd be, akkor nézd meg az alábbi videót, aminél alaposabb prezentációt a megjelenésig szinte biztosan nem kapsz majd róla. Premier március 15-én!

Nézd nagyban ezt a videót!