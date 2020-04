A nyolcvanas éveket idézi előttünk a Borderlands 3 legújabb eventje

Újabb eventet indított útnak a Borderlands 3 -hoz kapcsolódóan a Gearbox csapata, ezáltal június 4-ig bezárólag mindenkinek lehetősége nyílik majd csatlakozni a Revenge of the Cartels élményéhez.

A szezonális eventként funkcionáló eseménysorozatban Maurice megmentése lesz a célunk miután az Eridium Cartel három bandája beszivárgott a galaxisba, és kedves kis barátunk nagyon csúnyán összenyúl a vezetőkkel, így mindegyiküket le kell majd vadásznunk, miközben megannyi értékes loot vár ránk.Új fegyverek, kiegészítők és megannyi friss kihívás mellett a Revenge of the Cartels címre keresztelt esemény ráadásula hangulat tekintetében, ha pedig szeretnéd, teljesen ingyen elérheted PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

