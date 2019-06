A nyáron el leszünk kényeztetve Battlefield V tartalmakkal

Szó szerint döcög előre továbbra is a Battlefield V , melyhez most bejelentették, miféle tartalmak jönnek a nyári szezon során, avagy bemutatkozik a Chapter 4: Defying the Odds frissítéscsomag.

Június 27-étől kezdve új pályákat kapunk kézhez minden egyes hónapban, egészen augusztusig. Egészen konkrétan júniusban kapjuk meg az Al Sundant, júliusban a Marita térkép vár minket, míg zárásként két pálya is debütál, nevezetesen a Provence és a Lofoten Islands, melyek inkább a kis távolságú harcokra helyezik majd a hangsúlyt.Emellett az alábbi trailer megszellőzteti az ötödik szezont is, az Operation Undergroundot, amely úgy fest, hogy, így mindenképp érdekes lesz az októberi kontent is.

