A nyár második felében várhatjuk a Square Enix új játékainak bemutatóját

Az idei E3 elmaradása miatt a Square Enix tervei is változtak azzal kapcsolatosan, hogy mikor jelentenek be új játékokat, a legfrissebb fejlemények során pedig ez még továbbra is nyáron várható, csak éppenséggel egy picit később.

A részvényesekkel történő meeting során tették fel a Square Enix vezetőségének a kérdést, hogy most, hogy az E3-as konferencia ki van lőve, mikor tervezik megvillantani az új szoftvereket, mire azt a választ kapták, hogy bár terveztek helyette egy másik eseményt, de nem tudták összehozni, mivel még nem állt minden készen - erről már jött korábban is infó Ugyanakkor hozzátették, hogy július és augusztus környékén várhatóak az új játékok bemutatói, amiket nem egy átfogó konferencián, hanem külön-külön fognak prezentálni a publikum számára.