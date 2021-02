A No Man's Sky új frissítésével különféle lényeket fogadhatunk partnerünkként

Őrület, hogy a mai napig olyan frissítésekkel tarkítja a Hello Games a No Man's Sky-t, amelyek effektíve értékesebbé teszik az anno még botcsinálta módon megjelent játékot, és most is érkezett egy totál ingyenes update.

No Man?s Sky: Companions



????Adopt Pets

????Raise Cute Babies

????Breed Creatures

????Trade Eggs

????Customise your pets

?????????Train creatures to do chores

????Talk to your pet

????UI Improvements

????Faster PS4 Load Time

????Fauna Improvements

????Ride giant creatures



Free on all platforms pic.twitter.com/RCRGsxakEt — Sean Murray (@NoMansSky) February 17, 2021

A Companions névre hallgató frissítés kiskedvencekkel egészíti ki a játékot, így különféle lényeket fogadhatunk magunk mellé. Pároztathatjuk a különféle lényeket, tojásokat csereberélhetünk, nevelgethetünk, taníthatunk különféle trükköket a partnernek, személyre szabhatjuk őket, sőt akár még óriás teremtményeket is meglovagolhatunk. MindezEzenfelül PS4-en immáron gyorsabb töltési idővel számolhatunk, a kezelőfelületen is javított a csapat, valamit a faunák kialakításán is módosított a Hello Games.