A No Man's Sky alkotója azt tanácsolja a fejlesztőknek, hogy magyarázkodás helyett inkább cselekedjenek

Minden idők egyik legnagyobb sikertörténetévé avanzsált a No Man's Sky, hiszen alapvetően a valaha volt egyik legrosszabb rajtot vette a játék, ám idővel, kemény munkával és sok-sok türelemmel egy lehengerlő, tartalmas alkotást faragtak belőle.

Sean Murray, a csapat feje már korábban nyilatkozott róla, hogy miként élte meg a startot, azonban most elárulta , hogyŐk maguk a Hello Games-nél a No Man's Sky kapcsán két egész évig nem kommunikáltak a sajtóval, sőt három teljes hónap eltelt úgy, hogy a közösséghez sem szóltak, holott Murray többször is leült egy terebélyes, részletes blogposztot írni arról, hogy miért ment félre az egész, miféle roadmappel készülnek, satöbbi, viszont ő is érezte, hogy teljesen felesleges, amikor szemmel láthatóan nincsenek túl jó helyzetben megbízhatóság tekintetében.Olyan stúdiókkal példálózott, mint a Bethesda, az EA vagy a Microsoft, akik szavakkal próbálják kiengesztelni a felhasználóikat, miközben szerinte a tetteknek kéne beszélniük. Ez főképp egy olyan tanács, amit a BioWare és a Bethesda bőven megfogadhat, miután az Anthem és a Fallout 76 csúfosan elvérzett - bár utóbbi mentségére szóljon, szerencsére szépen lassan jó irányba terelik a játékot.