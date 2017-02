A Nioh lehet az első játék, amely érdemben különbözik PS4 és PS4 Pro alatt

A Digital Foundry munkatársainak legfrissebb mérési eredményei alapján a Nioh lehet az első játék, amely végre ténylegesen is kihasznál valamit a PS4 Pro képességeiből, és ha csak minimálisan is, de különbözni fog a hagyományos PS4-es változattól.

Az említett csapat méréseiből ugyanis kiderült, hogy PS4 Pro alatt nemcsak jobb értékekkel rendelkezik majd az alkotás, hanem mindezen felül például már szabad szemmel is látható különbségek lesznek a két változat grafikai teljesítménye között, még ha ezek minimálisak is.A beszámolók szerint ugyanis, miközben a fejlesztők arra is gondoltak, hogy a fanatikusok szabadon beállíthassák, milyen módon szeretnének játszani vele.Példának okáért ott az akció mód, amely folyamatosan és fixen tartja a 60FPS-t, míg a mozis módban a 30FPS került megcélzásra, de lesz egy köztes megoldás is, aminek során a legjobb felbontás mellett élvezhetik a játékot, aminek nyilván PS4 Pro alatt lesz majd a legnagyobb feladata.Hogy miként fest mindez a gyakorlatban, illetve milyen különbségek figyelhetők meg a Nioh hagyományos és PS4 Pro-s változata között, azt az alábbi videón tovább boncolgathatod.

Nézd nagyban ezt a videót!