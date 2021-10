A Nioh fejlesztőcsapatához igazolt a Bloodborne producere

Masaki Yamagiwa az egyik leghíresebb japán játékproducerként ismeretes, és olyan címekhez adta a nevét, mint a Bloodborne, a Déraciné vagy éppenséggel a Tokyo Jungle, most azonban a karrierjét egy igencsak prominens csapatnál folytatja.

A fun evening with Team Ninja?s Yasuda-san and @giwamasa, who joined Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2 — Shuhei Yoshida (@yosp) October 8, 2021

A Team Ninjához csatlakozott, akiknek a Nioh-epizódokat, a Ninja Gaident és a Dead or Alive franchise-t köszönhettük, valamint most ők dolgoznak a Stranger of Paradise: Final Fantasy Originen is. A hírt Shuhei Yoshida tette közzé, méghozzá egy közös kép formájában, melyen Yamagiwa és a Nioh-sorozat direktora, Fumihiko Yasuda mellett feszít.Még pontosan nem tudni, hogy milyen jellegű szerepet tölt be Yamagiwa a Team Ninjánál, de nagy valószínűséggel heteken belül még ez is kiderül.