A Nintendo Switch volt márciusban Amerika legjobban fogyó konzolja

A várakozásoknak megfelelően az NPD legfrissebb adatai szerint március hónapban a Nintendo Switch lett a legjobban fogyó konzol az Egyesült Államok területén, miután a japánok közel egymillió példányt adtak el belőle odaát.

Ezzel a konzol a második helyre tolta vissza a PlayStation 4-et, és, valamint általánosságban a hardvereladásokat is, de növekedtek márciusban a konzolos szoftverek és kiegészítők elfogyott darabszámai is tavaly márciushoz mérten.Ami kicsit rosszabb hír, hogy a PC-s szoftvereladások csökkentek, és hogy a Nintendo Switch vezető szoftverei, így például a The Legend of Zelda: Breath of the Wild nem tudtak előkelő helyet szerezni maguknak, így bár utóbbi a második helyre került, márciusban azonban a Ghost Recon Wildlands volt Amerika legjobban fogyó videojátéka, míg a dobogó harmadik fokára a Mass Effedt Andromeda állhatott fel.