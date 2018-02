A Nintendo Switch és a Monster Hunter World uralták januárban az amerikai eladásokat

Az NPD hivatalosan is nyilvánosságra hozta, hogy január folyamán kik uralták az amerikai eladási listákat, így megtudtuk, hogy a konzolok tekintetében ismét a Nintendo Switch-ből ment el a legtöbb az országban.

Pontos eladási számokat az NPD természetesen továbbra sem közölt, így nem tudjuk, hogy mennyivel hagyta le a Switch a PS4-et és az Xbox One-t, de mivel a Microsoft most nem adott ki közleményt, ezért abban még biztosak lehetünk, hogy a Sony konzolja szerezte meg a dobogó második fokát, sőt ez a masina termelte a legtöbb bevételt is az év első hónapjában.Ami még kiderült az NPD jelentéséből, hogy, ezáltal a legtöbb példány a Monster Hunter World -ből ment el, és míg a második helyre a Dragon Ball FighterZ került, addig a bronzérmet a Call of Duty WWII szerezte meg.