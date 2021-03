A Nintendo mintájára saját digitális eseményeket tervez a Bandai Namco

Egyre több kiadónak kell alkalmazkodnia a kialakult helyzethez a játékiparban is, így a Bandai Namco a tervek szerint a Nintendo Direct vagy a Sony State of Play vonalát követve saját digitális események szervezésébe kezdett a háttérben.

Erre utal legalábbis, hogy a vállalat levédette a Bandai Namco Next védjegyet, ami bizonyára nem valamiféle játékgyűjtemény címe lesz, sokkal inkább egy nagy digitális bemutató neve, aminek részeként bármikor be lehet mutatni a kiadó következő nagy megjelenéseit.A tervek szerint lesz is mit, hiszen, milliónyi anime átirata mellett ők gondozzák a Tales of JRPG-sorozatot, a Tekken-szériát, de az Elden Ring is náluk jelenhet majd meg. Izgatottan várjuk az első Bandai Namco Next időpontját!