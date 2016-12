A Nintendo megint lelőtt egy Pokemon fan projektet

Nem az első és nyilvánvalóan nem is az utolsó eset, hogy a Nintendo letilt egy olyan fan projektet, ami az általuk birtokolt jogokat sérti - legyen az vélt vagy valós -, most épp egy Pokémon játék került sorra.

Adam Vierra még októberben mutatta be a Pokemon Prism alapján készített felújított játékát, ami már akkor is bökte a Nintendo csőrét. Karácsony előtt a Nintendo jogászai keresték meg a srácot, hogy jobb ha abbahagyja a munkát, mielőtt komolyabb következményei lennének.Ellentétben a Pokemon Uranium játékkal, ahol a fejlesztő teljesen új játékot akart létrehozni,, ami valóban komoly jogi kérdéseket vet fel, nem is értjük, a srác hogy akarta ezt megvalósítani.