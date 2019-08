A Nintendo, a Sony és a Microsoft harcba száll a loot boxok ellen!

A Nintendo, a Sony és a Microsoft egyaránt elhatározta, hogy a platformjukon biztosíttatják a játékkiadókkal, hogy a különféle loot boxok esetében jelezve legyen, hogy egyes tárgyak kipörgetésére mennyi esély van.

A három top konzolgyártó mellett egy sor kiadó is elkezdte implementálni ezt az újdonságot a játékaikban a loot boxokra vonatkozóan, akik pedig még nem tették meg, azok 2020 végéig fogják bevezetni, ahogyan az az Entertainment Software Association (ESA) által kiderült Jelenleg olyan kiadókról beszélünk, akik integrálják az esélyjelzést, mint az Activision Blizzard, a Bandai Namco, a Bethesda, a Bungie, az EA, a Take-Two Interactive, a Ubisoft, a Warner Bros., és a Wizards of the Coast. Más kiadók is fontolgatják már, hogy integrálják ezt a megoldást,A PC-s játékokra ez nem érvényes, így ott a loot boxok továbbra is százalékjelzés nélkül dobálhatnak random holmikat, nincsenek kötelezve a kiadók ennek ellenkezőjére.