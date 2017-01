A Nikkei szerint jóval 250 dollár alatt lesz a Nintendo Switch ára

Újabb nagyszerű hírek láttak napvilágot a Nintendo Switch áráról, a Nikkei ugyanis úgy értesült, hogy a konzol még a Wii U kezdő áránál is olcsóbbra lesz kalibrálva, így Japánban 25 ezer jenért lehet majd hazavinni egyet belőle.

Ez átszámítva a jelenlegi árfolyamon nagyjából 213 dollárnak megfelelő összeg, szóval, ami nyilván az adók és egyebek után nálunk jelentősen növekedni fog, de vélhetően még így is bőven 100 ezer forint alatt marad.Érdekesség, hogy a hírt a Nintendo Switch pletykákban mesternek számító Laura Kate Dale is megerősítette - legalábbis részben -, aki szerint a briteknél 245 fontra lesz árazva a masina,. Ha előbb nem is, pénteken reggel kiderül, hogy mindez igaz volt-e!