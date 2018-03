A New York Excelsior nyerte az Overwatch League második fordulóját

Elképesztő izgalmak és fordulatok társaságában záródott az Overwatch League második fordulója, a kérdéses esport rendezvény részeként ugyanis a New York Excelsior vitte haza a 100 ezer dolláros díjat, noha korábban csak kevesen fogadtak volna rájuk.

A Los Angeles-i Blizzard Arenában lezajlott mérkőzések kapcsán már az nagy meglepetésnek számított, hogy a tétmeccsen a Philadelphia Fusion simán lenyomta a korábban nagy esélyesnek kikiáltott London Spitfire csapatát, amivel egyenesen a döntőbe jutottak, és sokáig úgy tűnt, hogy az utolsó mérkőzéssorozatot is sikerül nyertesként kihozniuk, miután az első két pályán abszolút győzelmet arattak a New York Excelsior ellen.Lendületük azonban végül elfogyott, érezhetően elfáradt a csapat - ami nem meglepő azok után, hogy előtte szinte hibátlanul játszottak -, ezáltal, míg a Philadelphia Fusion a második helyre csúszott, de így is kaptak 25 ezer dollárt.Ne feledjük, hogy az Overwatch League hamarosan tovább folytatódik, a csapatok április 4-én ugyanis újra egymásnak esnek az esport-sorozat harmadik felvonásának keretein belül.