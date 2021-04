A Netflixen is megtekinthető lesz a Dota 2 első nagy esport bajnokságáról szóló dokumentumfilm

Még csak most adta ki a Netflix a Dota: Dragon Blood címre hallgató animét, máris egy újabb projekttel készülnek a rajongók számára, lévén bejelentették, hogy érkezik a Dota 2 Free To Play-re keresztelt dokumentumfilm.

Ez azonban nem a kérdéses filmalkotás elkészültéről fog szólni, hanem magáról a játékról - pontosabban az akörül kialakult esport szcénáról. A film nem mostanáabn készült, lévén a Valve még 2011-ben gyártótta a The International során, ami az első, egymillió dollár értékű MOBA torna volt. Három profit követünk majd nyomon, nevezetesen Danil 'Dendi' Ishutint, Benedict Lim 'hyhy' Han Yongot és Clinton 'Fear' Loomis-t.Őket követhetjük majd végig az oda vezető útjukon, valamint a csúcs- és mélypontjaikat is láthatjuk. A legtöbb sportfilmhez hasonlóan itt is, így a laikusok számára is kielégítő élményt nyújthat. Ugyanakkor ez a film YouTube-on is megtekinthető, viszont jól jelzi ez a kiadás, hogy a Netflix nem engedi el a Dota franchise-t.

