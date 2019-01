A Netflix a Fortnite-ot tartja a legnagyobb vetélytársnak

Az ember azt hinné, hogy egy Netflix-kaliberű vállalat olyan más cégeket tart komoly versenytársnak, mint az Amazon, a Hulu vagy az HBO, ennek ellenére a cég kijelentette a Fortnite jelenleg a legnagyobb rivális.

Közzétették ugyanis a 2018-as év negyedik negyedévének üzleti jelentését , mellé pedig csatoltak egy levelet a befektetők számára, ahonnan az iménti kijelentés is származik.Joggal jöhet a kérdés, hogy egy videojáték hogyan szállhat versenybe egy streaming szolgáltatóval, de igazság szerint több platformon is zajlik a verseny a fogyasztókért, a Fortnite pedig tavaly közel három milliárd dollárt kaszált, így nem véletlen, hogy a streaming óriás számára az Epic Games battle royale-ja jelenti a legnagyobb veszélyt, és nem például az HBO.Az sem elhanyagolandó tény, hogy. Bár a kérdéses játék ugyebár free-to-play alapon működik, de ez a szám még ettől függetlenül is elképesztő előny, persze ez bevételben nem egészen ennyire egyértelműen mutatkozik meg, mégis fontos lesz odafigyelniük a Fortnite térnyerésére a jövőben.