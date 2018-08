A NES Classic Mini lett júniusban Amerika legjobban fogyó hardvere

Egészen megdöbbentő eredményekről számolt be az NPD azzal kapcsolatban, hogy melyik hardver volt a legkelendőbb június során az amerikai piacon, lévén nem a PS4, de még csak nem is a Nintendo Switch, hanem a NES Classic Mini nyerte a versenyt.

Bár azt nem tudni, hogy a megújult és összement retro japán konzolból hány példány fogyott, de az eredmény még az elemzőket is meglepte, pláne annak fényében, hogyA történethez hozzátartozik, hogy bár darabszámban a NES, dollárban azonban a PS4 uralta az amerikai hardvereladásokat, de jól teljesített a többi konzol is, az Xbox One például duplázta eladásait a tavaly ilyenkor mért adatokhoz képest, de a Nintendo Switch szintén 50 százalékkal jobban teljesített.Szoftveres tekintetben júniusban 374 millió dollárt termelt az amerikai piac, mely 1 százalékos visszaesés tavaly júniushoz mérten, a legkelendőbb játék pedig a Mario Tennis Aces volt, és míg a második helyre a God of War került, a harmadikat a Far Cry 5 tudta megszerezni magának.