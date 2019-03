Igazán kedves kis extrával szolgált a Sony csapata a hölgyek számára, a nemzetközi nőnap alkalmából ugyanis összeállítottak egy különleges PS4-es témát, ami kizárólag a mai napon lesz letölthető a felhasználók számára a PS Store-ból.

A téma érdekessége, hogy felvonultatja az eddigi exkluzív videojátékok legtöbb emlékezetes női karakterét, és bár a lista hiányos, azért itt van Aloy a Horizon: Zero Dawn-ból, Ellie a The Last of Us-ból, Freya a God of War-ból, de többek között még Lady Maria is a Bloodborne-ból.Amennyiben meglepnéd a barátnődet ezzel a kedves kis témával, így tisztelegnél a nők előtt, vagy csak simán megtetszett a téma, ne habozz sokáig a beszerzéssel, merta PS Store-ról.

