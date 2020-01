A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat durván odapörkölt a loot boxoknak

Manapság nemigen lehet elmenni a loot box jelenség mellett, avagy hogy az Electronic Arts-ot idézzük, " meglepetés mechanikák ", hiszen a pénzért vásárolható dobozkák, amik véletlenszerű tárgyat dobnak, eléggé szerencsejáték szagúak.

Most a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat is kifejtette ennek kapcsán a véleményét, miszerint egyetlen vállalatnak sem szabadna megengednie magának, hogy a gyerekek szerencsejáték függőségét készítsék elő a loot boxokkal, merthogy ők maguk úgy vélik, hogy ez egy alapozásnak is tekinthető ehhez a komoly függőséghez.Mindezt pont akkor fejtette ki a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, amikor további 14 klinikát terveznek nyitni Egyesült Királyság-szerte, ami úgyszintén a szerencsejáték függőket kezeli. Állításuk pofonegyszerű: