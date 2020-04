Noha megjelenési dátum továbbra sincs, a Bandai Namco azonban gondoskodik arról, hogy soha se tudjuk tartósan elfelejteni a Captain Tsubasa: Rise of New Champions -t, lévén ismét kaptunk hozzá egy friss kedvcsinálót.

Ráadásul nem is akármilyent, hiszen a videó keretein belül sokak nagy kedvencét,, akik természetesen nem maradhatnak ki a játékból, hiszen egyedi taktikájuk és karizmatikus focistáik alapvetően meghatározzák az élményt. Captain Tsubasa: Rise of New Champions megjelenését egyébiránt még mindig valamikor 2020-ban várhatjuk - vélhetően az őszi szezonban -, méghozzá PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

