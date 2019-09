A Naughty Dog megerősítette: nem lesz többjátékos mód a The Last of Us Part 2-ben

Az első The Last of Us-t sem azért szerette mindenki, mert a többjátékos mód annyira magával ragadott volna mindenkit, bár ez alapvetően nem is a multiplayer szekció minőségét tükrözi, sokkal inkább tudható be annak, hogy a sztori mód elképesztően erősre sikeredett.

Ettől függetlenül viszont vélhetően sokan egyetértetek velünk, hogy a Naughty Dog játékainak többjátékos módjai bőven élvezetes kikapcsolódásként szolgálnak, és eredetileg arról szólt a fáma, hogy a The Last Of Us Part 2 -ben is számolhatunk ezzel, ennek ellenére most megerősítették a fejlesztők: nem lesz multiplayer.A vezető designer, Emilia Schaltz jelentette ki , hogy teljes mértékben az egyjátékos élményre koncentrálnak, majd ugyanezt a Sony is megerősítette, végül pedig az alkotás direktora is, Neil Druckmann. Állításuk szerint