A Naughty Dog fejlesztői brutális túlórákról számolnak be

Manapság roppant felkapott téma a túlóráztatás a videojáték-iparban, a COGConnected pedig most lehozott egy anyagot , amiben több mint egy tucat Naughty Dogos alkalmazott állt elő hasonló sztorikkal.

Az egyik forrás 60-70 órás munkahétről számolt be az utóbbi hónapokban, ellenben állítása szerint vannak a stúdiónál olyan fejlesztők is, akik ennél jóval többet dolgoznak. Egy másik forrás megemlíti, hogy a Naughty Dog konkrét menedzsment struktúra híján van, ami azt jelenti, hogy bár van a különböző osztályoknak vezetője, ők is végzik ugyanazt a munkát, mint a többiek, csak mellé még a többiek koordinálását is intézik.Ettől függetlenül viszont szót ejtenek róla, hogy bár valóban ilyen körülmények uralkodnak a csapat berkein belül, a Naughty Dog mindent elkövet, hogy kényelemben érezzék magukat az alkalmazottak, például rengeteg, változatos ételt biztosítanak számukra.Megint egy másik forrás emeli ki, hogy nem úgy kell elképzelni ezt a szituációt, hogy egy bizonyos mennyiségű órát le kell dolgozni, szimplán a feladatokat időben el kell látni. Ellenben ez a munkamennyiség lehetetlennek bizonyul egy ember számára, viszont ha nem oldják meg határidőre, akkor kirúgják őket.Szó esik arról is, hogy az egyik fejlesztő korábban betelefonált a Sony HR-es részlegére ezzel a problémával, mire azt a választ kapta, hogy a Naughty Dognál már csak így mennek a dolgok, hozzá kell szokni. Van olyan, aki egy időben a szüleinél lakott, és akár egy hét is eltelhetett a munka miatt anélkül, hogy látta volna őket.Ezek a problémák viszont nemcsak olyan alkalmazottakat sújtanak, akik olyan volumenű címeken dolgoznak, mint a The Last of Us Part 2 és az Uncharted 4, hanem a minőségellenőröket is hajlamosak akár délelőtt 10-től este 10-ig dolgoztatni, sőt mi több, az Uncharted 4 fejlesztésének utolsó hetében 24 órás munkaidőket is emlegetnek.