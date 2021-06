A Naughty Dog az első önálló multiplayer játékához keres alkalmazottakat

A Naughty Dog már jócskán túl van a The Last Of Us Part 2 -n, így joggal merül fel a kérdés, hogy vajon min dolgoznak, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a tarsolyukban van még a játék többjátékos módozata is, amit külön fognak kiadni.

Már régóta nem hallottuk a multiplayerről, ami kapcsán jogosan aggódtak sokan, hogy esetleg elkaszálták-e, azonban a csapat friss álláshirdetései biztosítanak minket arról, hogy nagyon is készül még a többjátékos spin-off. A stúdió "első önálló multiplayer játékához" keres alkalmazottakat, és bár konkrétan nincs említve a The Last Of Us Part 2 , borítékolható, hogy erről van szó a háttérben.Az idei esztendőben egészen biztosan nem számítanánk a többjátékos mód megjelenésére, inkább majd csak valamikor jövőre, de persze sok minden változhat még addig.